Fenerbahçe'nin Real Madrid'de forma giyen eski yıldızı Arda Güler, Süper Kupa zaferinin ardından bir paylaşım yaparak tebrik etti.

Kariyerini dünya devi Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe için paylaşım yaptı.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sarı lacivertliler için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli yıldızın bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

