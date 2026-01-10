Osmaniye itfaiye ekipleri, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali’ni izlerken çalan sirenle hızla göreve koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye’de itfaiye ekipleri, dinlenme sırasında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali’ni izlerken gelen yangın ihbarıyla adeta bir anda harekete geçti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte yerlerinden fırlayan itfaiye erleri, hızla araçlara yöneldi ve kısa sürede ihbarın geldiği adrese intikal etti.

Süper Kupa keyfi sirenle kesildi! Bir anda havaya fırlayıp göreve koştular

İstasyondaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maç heyecanı yaşayan personelin siren sesiyle birlikte disiplinli ve hızlı şekilde araçlara koştuğu görülüyor. O anlar, hem itfaiyenin özverili çalışma temposunu hem de beklenmedik bir anda reaksiyon kabiliyetini gözler önüne serdi.

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, dinlenme anlarında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izledikleri sırada çalan sirenle yerlerinden fırlayarak göreve koştu. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, dinlenme anlarında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izlerken yangın ihbarı geldi. Çalan sirenle yerlerinden fırlayan personel hızla araçlara yöneldi. Kısa sürede hazırlanan ekipler, ihbar gelen adrese müdahale etmek üzere istasyondan çıkış yaptı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, maç heyecanını yaşayan itfaiye erlerinin sirenin çalmasıyla birlikte hızla araçlara yöneldiği görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası