Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2 golle mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

Kazanmayı hak etmediklerini söyleyen Buruk, "Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu." dedi.

SARI LACİVERTLİ TARAFTARLARA TEPKİ

Seremoniye katılmama kararlarıyla ilgili konuşan Buruk, "Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Milli futbolcu, çok iyi bir insandı. Ölmüş bir insana edilen küfürler... Önüne çıkacak, bunu hak edecek bir taraftar olmadığı için seremoniye çıkmadık." açıklamasını yaptı.

GÜNAY TERCİHİ HAKKINDA

Günay Güvenç tercihiyle alakalı konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız! Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız. Geçen sene kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Yarı finalde Fenerbahçe, finalde Trabzonspor ile oynadığımız maçlarda da Günay vardı. Çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan, Trabzonspor maçında zaten iyi oynamıştı. Ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli. Bu yüzden böyle bir tercih yaptık." ifadelerini kullandı.

