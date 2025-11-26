Kariyerinin son yıllarında sakatlıklarla boğuşan Neymar, Santos'un Internacional maçı öncesinde sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Brezilyalı yıldızın sakatlığının ciddi olduğu ve takımıyla son maç olabileceği belirtildi.

Kendisini ABD, Meksika ve Kanada ortaklığı ile düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na hazırlayan Neymar, bir kez daha sakatlandı ve durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

BİR KEZ DAHA SAKATLANDI

Sakatlıklarla boğuşan ve Suudi Arabistan macerası sonrası ülkesi Brezilya'ya dönen Neymar, Santos'ta da aynı sakatlıklardan kurtulamıyor.

Bu kez sol dizinden sakatlanan Neymar'ın, menisküs sakatlığı yaşadığı ve 2025 yılında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

2025'TE 4 SAKATLIK

2023 yılının ekim ayında sol dizindeki ön çapraz bağları kopan ve o tarihten beri formunu geri kazanamayan Neymar, yalnızca 2025 yılında 4 sakatlık daha yaşadı.

DÜNYA KUPASI ZOR

Bu sakatlığın ardından Dünya Kupası'nda yer almasının da tehlikede olduğu ve hayallerinin son bulduğu kaydedildi.

ARALIKTA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sol dizinden sakatlanan ve bu yıl forma giymesi beklenmeyen Neymar'ın, Santos ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde son buluyor.

NEYMAR'IN BU YIL YAŞADIĞI SAKATLIKLAR

Mart: Sol hamstringinde oluşan ağrı nedeniyle Paulista Şampiyonası yarı finalinde forma giyememişti.

Nisan: Sol uyluktaki semimembranosus kasında lezyon teşhisi kondu.

Eylül: Sağ uyluğundaki rektus femoris kasında "kick engine" olarak bilinen 2. derece yırtık oluştu.

Kasım: Sol dizde menisküs yaralanması

