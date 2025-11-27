Yunanistan’ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, yıllar sonra sessizliğini bozdu ve 15 Temmuz gecesine dair kritik ayrıntıları ilk kez açıkladı. Çipras’ın anı kitabındaki satırlar, Atina’nın darbe girişimi sırasında yaşadığı diplomatik paniği ve Türkiye–Yunanistan hattında perde arkasında yürüyen temasları gün yüzüne çıkardı. Helikopterle kaçan FETÖ mensuplarının neden olduğu krizden, Erdoğan’la yaptığı o kritik gece görüşmesine kadar birçok detay, iki ülke ilişkilerinin neden yıllarca çıkmaza sürüklendiğini yeniden gündeme taşıdı.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, yeni yayımlanan anı kitabı Ithaki’de, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin Türkiye-Yunanistan ilişki trafiğini durdurduğunu yazdı.

Çipras, 2015-2019 arasındaki dört yıllık görev süresini anlatırken dış politika bölümünde Türkiye temaslarına geniş yer verdi.

Darbe girişimi öncesinde Çipras Ankara ile olumlu bir gündemin oluştuğunu, bu süreçte yedi ay içinde Türkiye’ye üç kez ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

"DARBE OLMASAYDI İZMİR’DE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAKTI"

Çipras, Mart 2016’da İzmir’de düzenlenen 4. Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir kırılma noktası olabileceğini aktardı.

Darbe girişimi haberini tatildeyken aldığını söyleyen Çipras, o anki diplomatik temasları da kitapta ayrıntılı biçimde paylaştı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk arayan liderlerden biriydim”

Çipras, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayan ve darbeye karşı desteğimi ileten ilk dünya liderlerinden biriydim” dedi.

FETÖ MENSUPLARININ HELİKOPTERLE KAÇIŞI ATİNA-ANKARA HATTINDA KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Çipras, 16 Temmuz’da sekiz FETÖ mensubunun bir Türk askeri helikopteriyle Yunanistan’a kaçmasına da geniş yer ayırdı. Yunanistan’ın bu kişilere uluslararası hukuk gereği sığınma hakkı verdiğini itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade talebiyle ilgili telefon konuşmasını anlatan Çipras, "Ona darbecilerin Yunanistan’da hoş karşılanmadığını, ancak Yunan yargısının bu konuda nihai kararı vereceğini söyledim" ifadesini kullandı.

İKİ YIL SÜREN TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ

Çipras, sekiz FETÖ mensubunun iade edilmemesinin en az iki yıl boyunca Türk-Yunan ilişkilerinde durmaksızın krize neden olduğunu kabul etti.

MÜZEYYEN BIYIK

