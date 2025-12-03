İstanbul Esenyurt'ta, fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere kırmızıya büründü. Etrafa yayılan kötü koku ve beyaz köpüklerin görüldüğü dere, çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Uzun zamandır bu şekilde kirlilik olduğunu belirten bölge sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul Esenyurt'ta işletmelerin atık sularının kontrolsüz ve arıtmasız şekilde karıştığı öne sürülen Haramidere'nin rengi bu sabah kırmızıya döndü. Derenin kırmızı akan bölümünün yaklaşık 1 kilometre ilerisinin de beyaz köpüklü aktığı görüldü.

UZUN ZAMANDIR BU ŞEKİLDE

Derenin geçtiği noktaya yakın yerlerde ikamet edenler, derenin zaman zaman bordo ve siyah aktığını, kötü koku ve kirlilik sorununun uzun süredir devam ettiğini, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

"DEVAMLI BURASI KIRMIZI AKIYOR"

Pınar Mahallesi sakinlerinden Fahri Açar, sorunun uzun süredir devam ettiğini dile getirerek, "Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözümün bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için devamlı burası kırmızı akıyor. Çevreye de koku yayılıyor. Yazın daha çok kokuyor." diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini Bahri Ergün de 20 senedir durumun böyle olduğunu belirterek, derenin üzerinin kapanması için yetkililerden destek istedi.

