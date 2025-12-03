Beşiktaş Kulübü, 1965-1972 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Faruk Karadoğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu Spor'da oynayan eski milli futbolcu, 2 defa Süper Lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, TSYD Kupası ve RCD Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1965-1972 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemde kazandığımız iki lig şampiyonluğunda emeği bulunan efsane futbolcularımızdan Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Faruk Karadoğan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Faruk Karadoğan

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 14'ü A Milli Takım, 11'i Ümit Milli Takım ve 12'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 37 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Faruk Karadoğan, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu Spor kulüplerinde oynamış ve toplamda 2 defa Süper Lig şampiyonluğu, bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir defa Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve bir defa da RCD Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. Merhum Faruk Karadoğan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

