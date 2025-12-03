Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Eyüpspor ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini, saatini ve şifresiz olup olmadığını merak ediyor.

Türkiye Kupası heyecanı 4. eleme turuyla sürerken, Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor kendi sahasında 3. Lig temsilcisi Çankaya FK’yı ağırlıyor. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ve karşılaşmanın saat bilgisi oldu.

EYÜPSPOR - ÇANKAYA FK MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Eyüpspor-Çankaya FK karşılaşması, Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.

Eyüpspor - Çankaya FK hangi kanalda?

EYÜPSPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da başlayacak. ZTK 4. eleme turu tek maç eleme sistemiyle oynandığı için mücadeleyi kazanan takım direkt olarak bir üst tura yükselecek. Eyüpspor, taraftarı önünde favori olarak gösterilse de kupanın sürprizlerle dolu yapısı maçı daha da kritik hale getiriyor.

Çankaya FK ise alt lig temsilcisi olarak hedefi güçlü rakibi karşısında oyun disiplinini koruyarak tur için fırsat kovalayacak.

