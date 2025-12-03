Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Karacabey Belediye Spor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve karşılaşmanın detaylarını araştırıyor.

Türkiye Kupası'nın heyecanı 4. eleme turu karşılaşmalarıyla sürerken dikkat çeken mücadelelerden biri Karacabey Belediye Spor ile Kocaelispor arasında oynanacak. Taraftarlar ise maçın yayın bilgileri, saat ve tarih detaylarını internette araştırıyor.

KARACABEY BLD KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı bugün saat 13.00’te başlayacak. Tek maç eleme formatıyla oynanan bu turda kazanan takım bir üst tura yükselecek. Karacabey ekibi, sahasında avantaj kullanarak Süper Lig temsilcisi karşısında sürpriz peşinde olacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Karacabey M. Fehmi Gerçekler Stadyumu’nda oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Spor'un kupa maçlarını şifresiz vermesi, futbolseverlerin karşılaşmayı rahatlıkla takip etmesini sağlıyor.

