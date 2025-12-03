Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 5 Aralık Cuma günü oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarının altını çizen Yıldırım, maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini belirtti.

Gazeteci Gürkan Sarıkaya'nın sorularını cevaplayan Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 5 Aralık Cuma günü Galatasaray ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Takımının bu sezonki hedeflerine vurgu yapan Yıldırım, hem hakem kararlarına dikkat çekti hem de Galatasaray’a karşı ilk kez puan ya da puanlar almak istediklerini belirtti. Başkan Yıldırım, sahaya korkusuz çıkacaklarını ve son haftalardaki beraberlik serisini sona erdirerek deplasmanda şeytanın bacağını kırmayı hedeflediklerini söyledi.

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Samsunspor olarak hiç kimseden korkmadıklarını belirten Yüksel Yıldırım, “Samsunspor bu sene korkusuz. Çıkacağız yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Kimin ne yaptığı önemli değil bizim ne yapacağımız önemli. Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray’dan ilk defa puan ya da puanlar almak" ifadelerinde bulundu.

"İNŞALLAH ŞEYTANIN BACAĞINI KIRARIZ"

Art arda aldıkları beraberliklere değinen ve bu durumu değiştireceklerini söyleyen Başkan Yıldırım, "İnşallah son 3 maçtaki beraberliği de unutturup, şeytanın bacağını kırarız. Beşiktaş, Alanya ve İzlanda’daki maçlarda iyi oynayıp, kazanamadık. Galibiyetleri kaçırdık. İnşallah Galatasaray’a karşı galip geliriz. Onların nerede olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz sezona başlamadan önce hedefimizi belirttik. Bu sezon ligde hedefimiz ilk 5’te olmak ve Avrupa’da da son 16’ya kalmak. Ve şu anda iki tarafta da hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Özellikle evimizde çok fazla puan vermemize rağmen ligde 5.’yiz şu an. Avrupa’da lideriz bundan daha iyisi de olamazdı açıkçası" şeklinde sözler sarf etti.

"HEDEF EN KÖTÜ YENİLMEMEK"

Samsunspor'un lige çıktıklarından beri puan alamadığı tek takımın Galatasaray olması ve bu durumun bitmesini istediğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "İnşallah Ali Sami Yen’de şeytanın bacağını kıracağız, hedef 3 puan ya da en kötü yenilmemek” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

