Feci olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Falez Parkı’nda kayalıkların arasında hareketsiz bulunan bir erkek cesedi ile ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, cesedin Sami Kırkuşu’na ait olduğunu ve yaklaşık beş metrelik bir yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini gösterdi. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Kırkuşu’nun ani ölümü, ailesi tarafından sıradan bir düşme vakası olarak değerlendirilmedi. Aile, olayın detaylı şekilde araştırılması için Müge Anlı’nın programına başvurdu.

SAMİ KIRKUŞU’NUN ÖLÜMÜ YASAK AŞKLA MI BAĞLANTILI?

Sami Kırkuşu’nun eşi Cemile Kırkuşu, eşinin 20 yıl önce ilişki yaşadığı Sibel Yılmaz ile yeniden görüştüğünü ve bu ilişkinin ölümle bağlantılı olabileceğini iddia etti. Programda paylaşılan görüntülerde, Sami Kırkuşu ile Sibel Yılmaz’ın birlikte yemek yediği anlar yer aldı. Bu kareler, “Eğer yuvasını yıkmak istemiyorsa neden birlikte sofra kurdular?” sorusunu gündeme taşıdı.

“SAMİ İLE ÖLMEDEN 3 GÜN ÖNCE KARŞILAŞTIK”

Sibel Yılmaz’ın kızı Seyhan Yüksel, annesinin yasak ilişkiyi sadece Kırkuşu’nun ölümünden 10 gün önce öğrendiğini belirtti. Yüksel, ilişkiyi onaylamadığını ifade ederek, “Ölümünden üç gün önce Sami ile karşılaştık ama beni görünce saklandı” dedi.

GİZLİ TANIĞIN SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Programda ismi gizli tutulan bir tanık ise Seyhan Yüksel’in bazı ifadelerinin doğru olmadığını iddia etti. Tanığın açıklamaları, olayın basit bir düşme vakası olmadığını, öncesinde gizli buluşmalar yaşandığını düşündürdü.

CEMİLE KIRKUŞU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından büyük bir yıkım yaşayan Cemile Kırkuşu, eşinin evli sevgilisiyle görüntülerinin ortaya dökülmesinden sonra stüdyoda sinir krizi geçirdi. Yıllardır ihanete uğradığını söyleyen Cemile Kırkuşu, gözyaşlarını tutamadı.

SİBEL YILMAZ OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Sibel Yılmaz ise bugünkü programda Müge Anlı’ya yaptığı açıklamalarda, olay günü yaşananları detaylı bir şekilde anlattı:

“Hiçbir insan sevdiği birinin canına kıyamaz. Evet, oradaydık, Sami ile konuştuk. Sami sürekli Seyhan’ı ikna edeceğini düşünüyordu. Telefonu masanın üzerindeydi ve Seyhan’ın numarasını ekrana yazdı. Bir anda heyecanlandı ve korktu. ‘Bekle, tuvalete gideceğim’ dedi. Daha sonra falezlerin arka tarafına geçtiğini gördüm ve çok korktum. ‘Nasıl olsa benim arkamdan gelecek’ diye düşündüm. Düşüşünü görmedim.”

Yılmaz daha sonra Sami Kırkuşu’nun gelmediğini ve biraz bekledikten sonra parktan ayrıldığını belirtti. Ölümünden ise ertesi gün haberdar olduğunu vurguladı.

Yılmaz ayrıca, olayı polise neden anlatmadığıyla ilgili olarak da “Benden bilirler diye gerçekleri anlatamadım” itirafında bulundu.

