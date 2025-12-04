1973’te 900 sterline alınan, yıllarca bahçede çürümeye terk edilen Aston Martin DB5, restorasyon sonrası 1 milyon sterlinlik değeriyle dudak uçuklatıyor. Bir zamanların hurda görünen aracı şimdi servet değerinde.

Galler’de yaşayan John Williams, fazla mesai yaparak ve tasarruf ederek, hayallerini süsleyen Aston Martin DB5 model arabayı 1973 yılında 900 sterline satın aldı. Bu, günümüz parasıyla 15.000 sterline (yaklaşık 850.000 TL) tekabül ediyor.

Williams, Weber karbüratörleri, tel jantları, elektrikle çalışan Sundym camları olan Vantage motorlu arabayı dört sene kullandı. Daha sonra bulduğu cazip iş sebebiyle 1977’de Orta Doğu’ya yerleşerek arabasını da evinin önüne bıraktı.

DEĞERİ ŞİMDİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Çocukların üzerinde tepindiği, egzoz borusunu kopardığı araba zamanla harabe hâline geldi. 2002’de aracı restore ettirmeye başlayan Williams, üç senenin ardından gördüğü otomobiliyle ilgili “Harcadığım her kuruşa değdi” dedi.

Arabanın şu anki piyasa değerinin 1 milyon sterlin (56 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

