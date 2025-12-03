Kirpiyi takip eden çoban tesadüfen keşfetmişti! Aynalı göl e turist akını Mersin'de bir kirpiyi takip eden çobanın keşfetmesiyle turizme kazandırılan Gilindire Mağarası'ndaki gölde yer alan ilginç figürlü sarkıt, dikit ve travertenler su altı kamerasıyla görüntülendi.

Kirpiyi takip eden çoban tesadüfen keşfetmişti! Aynalı göl e turist akını Aydıncık ilçesi sınırlarındaki mağara, 1999 yılında hayvanlarını otlatan bir çobanın, çevrede gezen kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarıldı. Kirpinin girdiği mağaranın büyüklüğü ve görselliği karşısında şaşkına düşen çobanın durumu bildirmesiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mağarayı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı.

Kirpiyi takip eden çoban tesadüfen keşfetmişti! Aynalı göl e turist akını ATMOSFERİK DEĞİŞİMLERDEN ETKİLENMEDİ Uzmanlarca yapılan incelemelerde, dördüncü zaman (kuvaterner) başındaki son iklim değişikliğiyle buzul sonrası döneme geçişte oluştuğu anlaşılan mağaranın, son kısmının sular altında kaldığı belirlendi. Araştırmada, mağaradaki sarkıt ve dikitlerin, su altında kalmasından dolayı atmosferik değişimlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaştığı tespit edildi.

Kirpiyi takip eden çoban tesadüfen keşfetmişti! Aynalı göl e turist akını DOĞU AKDENİZ'DEKİ TEK TEK KAYIT NOKTASI Denizden 45 metre yüksek yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip mağaradaki dev boyutlara ulaşan ve her biri görsel şölen sunan damla taşlar, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırıyor.

Kirpiyi takip eden çoban tesadüfen keşfetmişti! Aynalı göl e turist akını 560 BASAMAKLA İNİLİYOR Mağaraya 560 basamak inerek giren ziyaretçiler, çok sayıda ilginç figürlü sarkıt, dikit ve sütunun yanı sıra mağara incisi, bayrak traverten ve duş başlığı gibi oluşumları inceleyebiliyor. Yaklaşık 46 metre derinliğinde su bulunan Gilindire, bu özelliği nedeniyle "Aynalı göl" olarak da anılırken, gölün su kotunun eksi 47 metre seviyesinde bulunması mağaranın deniz seviyesinin altında da devam ettiğini gösteriyor.

Kirpiyi takip eden çoban tesadüfen keşfetmişti! Aynalı göl e turist akını Buzul dönemine ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri içerisinde saklı tuttuğu tespit edilen mağara, bu özelliğiyle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Balkanları kapsayacak şekilde Doğu Akdeniz'de bulunan tek kayıt noktası olarak kabul ediliyor.

Kirpiyi takip eden çoban tesadüfen keşfetmişti! Aynalı göl e turist akını Mağarayı gezmek isteyen ziyaretçiler, Aydıncık ilçe merkezine 4 kilometre kala Mersin-Antalya karayolundan deniz tarafına saparak bölgeye ulaşabiliyor.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası