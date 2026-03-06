MHK açıkladı: Süper Lig'de 25'inci hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruku (MHK), Süper Lig'in 25'inci haftasında 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri belirledi.
- 7 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir - Göztepe maçını Yasin Kol, Galatasaray - Beşiktaş maçını Ozan Ergün yönetecek.
- 8 Mart Pazar günü Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçında Oğuzhan Aksu, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında Ömer Tolga Güldibi, Konyaspor - Kasımpaşa maçında Ümit Öztürk, Fenerbahçe - Samsunspor maçında ise Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
- 9 Mart Pazartesi günü Eyüpspor - Kocaelispor maçını Gürcan Hasova, Kayserispor - Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği maçını ise Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
7 Mart Cumartesi
16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Ozan Ergün
8 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Cihan Aydın
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses