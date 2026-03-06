Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruku (MHK), Süper Lig'in 25'inci haftasında 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri belirledi.

Trendyol Süper Lig'de 25'inci hafta heyecanı 7 Mart, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Daha önce 7 Mart'ta oynanacak müsabakaların hakemlerini duyuran TFF, pazar ve pazartesi yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri de duyurdu.

7 Mart Cumartesi

16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Ozan Ergün

8 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

