Beşiktaş son dört ayda bileği bükülmeyen bir takım hâline geldi. Tecrübeli hoca önce takımı sonra oyun anlayışını değiştirdi. Kara Kartal, lig ve kupadaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Siyah beyazlılar iki kulvarda da “Bensiz yarış olmaz” dedi…

MURAD TAMER - Beşiktaş son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Lige iyi başlayamayan ve son dört sezonda olduğu gibi şampiyonluk yarışından erkenden kopan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın dokunuşlarıyla önce ayağa kalktı, sonra da koşmaya başladı! Özellikle 2-0 öndeyken kaptan Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesiyle 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra daha ofansif bir anlayışla sahaya çıkan siyah beyazlılar o maçın ardından bambaşka bir kimliğe büründü. Yaklaşık dört aydır bileği bükülmeyen Sergen Yalçın’ın takımı yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

KUPADA SERİ BAŞI

Beşiktaş’ta asıl değişim devre arası transfer döneminde gerçekleşti. Yönetim, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda sekiz isimle yolları ayırırken, başarılı hocanın istediği yedi oyuncuyu kadroya kattı. Alınan oyuncular, verdikleri skor katkısıyla ‘nokta atışı’ transferler olduklarını kısa sürede gösterdi. İlk 11 haftada 1,54 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, sonraki 13 haftada bunu 2,23’e çıkararak zirve yarışına ortak oldu. Son olarak kupada da Ç. Rizespor’u 4-1 yenen Beşiktaş, grubunu lider bitirdi. Çeyrek final kurasına seri başı olarak katılmaya hak kazanan siyah beyazlılar her iki kulvarda da iddialı olduğunu gösterdi.

AZ YİYOR, ÇOK ATIYOR

Beşiktaş, lig ve kupada oynadığı son 17 maçta rakip fileleri 37 defa havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü. Özellikle savunmadaki toparlanma ve hücumdaki üretkenlik, takımın çıkışında belirleyici rol oynadı. Siyah beyazlılar, lig performansını kupaya da taşıdı.

