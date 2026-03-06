İspanya’nın Batı blokuna resti, sosyal medyada beklenmedik bir Türk-İspanyol ittifakının fitilini ateşledi. Siyasi takdirle başlayan süreç; “bayrak asan amca” görsellerinden saç ekimi esprilerine, Formula 1 çağrılarına kadar sevgi seline dönüştü.

MAHMUT ÖZAY - Son yıllarda İspanya, özellikle Başbakan Pedro Sanchez liderliğinde Filistin ve İran konularındaki tutumuyla diğer Batı ülkelerinden ayrışarak Türkiye’de büyük takdir topladı.

Sanchez hükûmetinin İsrail’i protesto etmek amacıyla Eurovision gibi prestijli organizasyonlardan çekilmesi ve savaş karşıtı kararlı duruşu, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından “İspanya övgüsü” olarak karşılık buldu. Özellikle Sanchez’in ABD Başkanı Trump’ın askerî üs taleplerini geri çevirmesi, dijital dostluğun zirve noktası oldu.

Akdeniz’de Türkiye-İspanya rüzgârı! Bayrak asan amca bu sefer İspanya için balkonda

İki ülke arasındaki bu siyasi ısınma, sosyal medya platformu X başta olmak üzere dijital mecralarda mizah ve vefayı bir araya getirdi. Türkiye’nin saç ekimi konusundaki küresel şöhretine atıfta bulunan bir Türk kullanıcının “Kel İspanyol kalmayacak” paylaşımı, İspanyol medyasında geniş yer bularak iki halk arasındaki sempatinin sembolü hâline geldi. Vefa borcunu unutmayan Türk kullanıcılar, 6 Şubat depremlerinde İspanya’nın gönderdiği yardımları hatırlatan “kardeş ülke” paylaşımlarıyla karşılık verdi.

Akdeniz’de Türkiye-İspanya rüzgârı! Bayrak asan amca bu sefer İspanya için balkonda

Bu pozitif atmosfer spor dünyasını da hareketlendirdi. İspanyol Formula 1 dergisi direktörü Victor Abad, Türkiye’den gelen mesajlara kayıtsız kalmayarak, “İstanbul Park bir sanat eseridir, en kısa sürede takvime geri dönmeli” çağrısında bulundu. Bu çağrı, Türk motor sporları tutkunları arasında büyük heyecan oluşturdu.

Dostluk rüzgârı sadece Türkiye cephesinde değil, İspanya’da da karşılık buldu. Pek çok İspanyol kullanıcı, Türklerin övgü dolu mesajlarına Türkçe videolarla cevap verdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı İspanyolların Türkçe kelimeler öğrenmeye başladığı ve Türk bayraklı paylaşımlar yaptığı görüldü.

Akdeniz’de Türkiye-İspanya rüzgârı! Bayrak asan amca bu sefer İspanya için balkonda

Yaşanan bu gelişmeler, resmî diplomasinin ötesinde “halk diplomasisinin” gücünü bir defa daha ispatladı. Tarihî bağlar ve son dönemdeki insani yardımlarla perçinlenen bu dostluk, Akdeniz’in iki ucundaki iki ülkeyi dijital dünyada tek bir ses hâline getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası