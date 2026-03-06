Adana’da bir apartmanda çıkan yangını, apartmanda oturan bir kadının bilerek çıkardığı iddia edildi. Gözaltına alınan kadının ifadesinde “Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dediği belirtildi. Yangında 13'üncü katta mahsur kalan baba ve 19 aylık oğlu ise bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Apartmanın 10’uncu katında çıkan kısa sürede üst katlara da sıçradı. O sırada 13'üncü katta mahsur kalan baba ve 19 aylık oğlu, bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı. Yangında üsteki 3 katta zarar gördü.

13’üncü kata sıçrayan faciada ‘Pes’ dedirten savunma: Canım sıkıldı yaktım

“CANIM SIKILDI YAKTIM”

Yapılan araştırmalarda yangını 10'uncu katta oturan R.G. isimli kadının çıkardığı iddia edilirken, kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.G.’nin ifadesinde, "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dediği öğrenilirken, ifade sonrasında serbest bırakıldı.

13’üncü kata sıçrayan faciada ‘Pes’ dedirten savunma: Canım sıkıldı yaktım

KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Apartman sakinleri kadının yangını, boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle çıkardığını iddia etti ve şikayetçi oldu.

13’üncü kata sıçrayan faciada ‘Pes’ dedirten savunma: Canım sıkıldı yaktım

“EŞİME ‘BEN YAKTIM MERAK ETME' DEMİŞ”

Yangında eşini, çocuğunu ve kedisini son anda kurtaran apartman sakini Yusuf Şan şöyle konuştu:

Yangın çıktığında eşim beni kaldırdı ve ben hemen 10'uncu kata koştum. Komşumuzu bebeğiyle birlikte kurtarmak istedim. Dumanlar fazlalaşınca hemen kendi ailemi kurtardım. Aşağı indiğimizde kadın, eşime ‘Ben yaktım merak etme' demiş. Kocası bebeği alıp götürünce kadın evi yakmış. Sıkıntılı bir kadınmış. Daha önceden de evini yakmış. Aklı ve bilinci yerinde. Ben o kadının evi yaktığını bilmiyordum, öğrenince çıldırdım. Eşim o sesleri duymasa biz içeride kalıp dumandan etkilenip belki ölecektik. O kadını görmek istemiyorum. Evimiz çok kötü durumda, artık ne yapacağız bilmiyoruz.

13’üncü kata sıçrayan faciada ‘Pes’ dedirten savunma: Canım sıkıldı yaktım

“BEBEĞİMLE BİRLİKTE ÖLÜYORDUM”

Yangında 13'üncü katta 19 aylık oğlu ile mahsur kalan Mehmet Güzel ise “Ben o kadından şikayetçi oldum. Onun yüzünden az kalsın bebeğimle birlikte ölüyordum” dedi.

13’üncü kata sıçrayan faciada ‘Pes’ dedirten savunma: Canım sıkıldı yaktım

Haberle İlgili Daha Fazlası