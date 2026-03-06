13’üncü kata sıçrayan faciada ‘Pes’ dedirten savunma: Canım sıkıldı yaktım
Adana’da bir apartmanda çıkan yangını, apartmanda oturan bir kadının bilerek çıkardığı iddia edildi. Gözaltına alınan kadının ifadesinde “Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dediği belirtildi. Yangında 13'üncü katta mahsur kalan baba ve 19 aylık oğlu ise bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı.
- Adana'da bir apartmanın 10. katında çıkan yangın, üst katlara sıçradı.
- Yangında 13. katta mahsur kalan baba ve 19 aylık oğlu, bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı.
- Yangını başlattığı iddia edilen R.G. isimli kadın, "Canım sıkıldı yaktım" ifadesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
- Komşular ve kurtarılan baba, kadının yangını boşanma sonrası eşinin bebeği alıp götürmesi nedeniyle çıkardığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Apartmanın 10’uncu katında çıkan kısa sürede üst katlara da sıçradı. O sırada 13'üncü katta mahsur kalan baba ve 19 aylık oğlu, bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı. Yangında üsteki 3 katta zarar gördü.
“CANIM SIKILDI YAKTIM”
Yapılan araştırmalarda yangını 10'uncu katta oturan R.G. isimli kadının çıkardığı iddia edilirken, kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.G.’nin ifadesinde, "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dediği öğrenilirken, ifade sonrasında serbest bırakıldı.
KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU
Apartman sakinleri kadının yangını, boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle çıkardığını iddia etti ve şikayetçi oldu.
“EŞİME ‘BEN YAKTIM MERAK ETME' DEMİŞ”
Yangında eşini, çocuğunu ve kedisini son anda kurtaran apartman sakini Yusuf Şan şöyle konuştu:
Yangın çıktığında eşim beni kaldırdı ve ben hemen 10'uncu kata koştum. Komşumuzu bebeğiyle birlikte kurtarmak istedim. Dumanlar fazlalaşınca hemen kendi ailemi kurtardım. Aşağı indiğimizde kadın, eşime ‘Ben yaktım merak etme' demiş. Kocası bebeği alıp götürünce kadın evi yakmış. Sıkıntılı bir kadınmış. Daha önceden de evini yakmış. Aklı ve bilinci yerinde. Ben o kadının evi yaktığını bilmiyordum, öğrenince çıldırdım. Eşim o sesleri duymasa biz içeride kalıp dumandan etkilenip belki ölecektik. O kadını görmek istemiyorum. Evimiz çok kötü durumda, artık ne yapacağız bilmiyoruz.
“BEBEĞİMLE BİRLİKTE ÖLÜYORDUM”
Yangında 13'üncü katta 19 aylık oğlu ile mahsur kalan Mehmet Güzel ise “Ben o kadından şikayetçi oldum. Onun yüzünden az kalsın bebeğimle birlikte ölüyordum” dedi.