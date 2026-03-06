İDDEF, 2026 Ramazan çalışmalarında 56 ülke 310 bölgede yardım faaliyetleri yürütürken, 40 ülkede kurduğu iftar sofralarıyla binlerce ihtiyaç sahibini aynı sofrada buluşturuyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla dünyanın dört bir yanında sürdürüyor. İDDEF, Ramazan ayı boyunca 56 ülke 310 bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirirken, 40 ülkede kurduğu iftar sofralarıyla binlerce ihtiyaç sahibini aynı sofrada buluşturuyor.

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyan İDDEF, kurduğu iftar sofralarıyla mazlum ve mağdur coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kuruyor. Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da gerçekleştirilen iftar organizasyonlarında ihtiyaç sahibi aileler, medrese öğrencileri ve yetimler aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaşıyor.

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor

İDDEF’in iftar sofraları kurduğu ülkeler arasında Gazze, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Gine, Gine-Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mali, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda ve Yemen yer alıyor.

Kurulan iftar sofralarıyla savaş, yoksulluk, kuraklık ve krizlerin gölgesinde hayat mücadelesi veren binlerce kişi Ramazan akşamlarında aynı sofrada buluşuyor. İDDEF ekipleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ikram edilirken, Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ruhu dünyanın farklı coğrafyalarında hissediliyor.

İDDEF, 40 ülkede kardeşlik sofraları kuruyor

Hayırseverler, Sofranı Paylaş projesi kapsamında iftar vererek dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahipleriyle aynı sofrayı paylaşabiliyor. Bağış yapmak isteyenler ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destek olabiliyor. Ayrıca İFTAR yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL bağış yapılabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası