Paşinyan'a tepki büyük! Komşusu İran'a bomba yağarken bateri çaldı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, komşusu İran savaştayken Gürcistan ziyaretinde bir mekanda sahneye çıktı ve bateri çaldı. Paşinyan'ın bu hareketi Ermeni sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.
- Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Gürcistan ziyaretinde bir mekanda Michael Jackson'ın "Billie Jean" şarkısına bateri çaldı.
- Bu hareket, komşu İran'daki bin 300 can kaybı sebebiyle Ermeni basınında ve sosyal medyada tepki çekti.
- Analistler, Paşinyan'ın 2026 parlamento seçimleri öncesinde genç seçmene hitap etmeyi amaçladığını belirtiyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'a 3–4 Mart'ta çalışma ziyareti yaptı. Paşinyan, resmi görüşmeler başlamadan önce Gürcistan’ın doğusundaki Kakheti bölgesinde akşam yemeği için bir mekana gitti.
MICHAEL JACKSON ŞARKISINA RİTİM TUTTU
Sahneye çıkarak baterinin başına geçen Paşinyan, Michael Jackson'ın "Billie Jean" şarkısına ritim tuttu. Sahnede kendisine Gürcistan’ın 2025 Eurovision temsilcisi Mariam Shengelia'nın da eşlik ettiği Paşinyan, Gürcü dostlarla birlikte müzik yapmanın kendisi için onur olduğunu ifade etti.
TEPKİ ÇEKTİ
O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca hem Ermeni basınında hem de sosyal medyada tepki çekti. Sınır komşusu İran, son 1 haftada bin 300 insan kaybederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu hareketi "uygunsuz ve ciddiyetsiz" bulundu.
Ermenistan’da 2026 parlamento seçimleri var. Analistler, Paşinyan’ın bu tür içeriklerle özellikle genç seçmene hitap etmeye çalıştığını belirtiyor.