İtalya Kupası’nda çeyrek final bileti için büyük önem taşıyan Lazio-Milan karşılaşması, futbolseverlerin odağında. Turnuvanın en zorlu eşleşmelerinden biri olan Lazio-Milan maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlanacak belli oldu!

Lazio iç sahada oynayacağı maçın avantajını kullanmak isterken, Milan güçlü kadrosuyla deplasmanda kazanmayı amaçlıyor. Mücadele öncesi açıklanan muhtemel 11’ler gündemdeyken Lazio-Milan maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor.

LAZIO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?



İtalya Kupası’nda çeyrek final bileti için sahaya çıkacak olan Lazio ile Milan arasındaki karşılaşmaya saatler kaldı. Lazio-Milan maçı 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı TRT Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

LAZIO-MILAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?



Lazio-Milan maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka bu akşam saat 23:00’te başlayacak.

LAZIO-MILAN MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Lazio: Provedel, Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Vecino, Bašić, Isaksen, Dia, Zaccagni



Milan: Maignan, D. Winter, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Bartesaghi, Nkunku, Leão

