10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nde ödüller önceki gece sahiplerini buldu. Festivalin Atlas 1948 Sinemasında gerçekleşen ödül törenine kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nde ödüller önceki gece sahiplerini buldu. Festivalin Atlas 1948 Sinemasında gerçekleşen ödül törenine kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açılışında müzisyenler Hasan Kiriş ve Şeyhmus Fidan sahne aldı.

“EN İYİ KURMACA ÖDÜLÜ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Aşkın Özcan ise on yıl evvel “Kısa Film Başka Bi’ Şey” diyerek yola çıktıklarını kaydederek “Geçtiğimiz on yıl boyunca festivalimiz, üretimin, dayanışmanın ve paylaşımın etrafında şekillenen bir sinema alanı oluşturdu” şeklinde konuştu. Daha sonra ödüller sahiplerine takdim edildi.

Festival çerçevesinde fi nale kalan 35 fi lm ve proje arasından 13’ü ödül almaya hak kazandı. Genel Kategori’de “En İyi Kurmaca Ödülü”nü “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmi ile Deniz Koloş aldı.

“En İyi Belgesel Ödülü”nü “Salman Gitmek İstiyor” ile Ozan Takış kazandı. “En İyi Animasyon Ödülü”ne ise “Pat” ile Kaan Elönü ve Batuhan Yıldız layık görüldü.

Gecede farklı kategorilerde ödül alan eserlere toplam 400 bin TL mükâfat dağıtıldı.

Editör:MURAT ÖZTEKİN

Haberle İlgili Daha Fazlası