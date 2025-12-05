Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları kura çekimi gerçekleştirildi. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.

Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasında eşleşmeler belli oldu. 3 gruba ayrılan 8'er ekip arasında, gruplarında ilk iki sırayı alanlar ve en iyi iki grup 3'üncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselecek. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde yapılacak

İLK HAFTA MAÇLARI PROGRAMI

A Grubu

Galatasaray-RAMS Başakşehir

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Boluspor-Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor-ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol

C Grubu

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Kocaelispor-Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

Galatasaray'ın fikstürü

Galatasaray - Başakşehir

Fethiyespor - Galatasaray

Galatasaray - İstanbulspor

Alanyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe'nin fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Erzurumspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

Trabzonspor'un fikstürü

Trabzonspor - Alanyaspor

İstanbulspor - Trabzonspor

Trabzonspor - Fethiyespor

Başakşehir - Trabzonspor

