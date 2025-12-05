Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı: '4 büyükler'in fikstürü belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları kura çekimi gerçekleştirildi. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kupada ilk hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak.
- 24 takım 3 gruba ayrıldı. Her grup 8 takımdan oluşuyor. Gruplardan birinci ve ikinci sıraların yanı sıra en iyi iki 3'üncü, çeyrek finale yükselecek.
- C Grubu'nda Fenerbahçe-Beşiktaş ilk hafta karşı karşıya gelecek.
- Galatasaray, ilk maçını Başakşehir ile oynayacak.
- Trabzonspor, grupta ilk maçını Alanyaspor ileyapacak.
Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasında eşleşmeler belli oldu. 3 gruba ayrılan 8'er ekip arasında, gruplarında ilk iki sırayı alanlar ve en iyi iki grup 3'üncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselecek. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
İLK HAFTA MAÇLARI PROGRAMI
A Grubu
Galatasaray-RAMS Başakşehir
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
B Grubu
Samsunspor-ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol
C Grubu
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
Galatasaray'ın fikstürü
Galatasaray - Başakşehir
Fethiyespor - Galatasaray
Galatasaray - İstanbulspor
Alanyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe'nin fikstürü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Beşiktaş'ın fikstürü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Rizespor
Trabzonspor'un fikstürü
Trabzonspor - Alanyaspor
İstanbulspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Fethiyespor
Başakşehir - Trabzonspor