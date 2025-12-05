Hindistan Başbakanı Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi'de ortak basın toplantısı düzenledi. Modi, Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğu överek, bu dostluğun her iki ülkenin de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin girişimlerinden dolayı Modi'ye teşekkür etti. Diğer taraftan zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride, iki ülke Gazze'deki durumdan duydukları derin endişeyi dile getirerek tüm tarafları "çatışmaların durdurulması" taahhüdüne uymaya çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşme, başkent Yeni Delhi'de törenle başladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ı ziyaret eden Putin, ülkenin bağımsızlık mücadelesinde siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin anıtına çiçek bırakarak, ziyaretçi defterini imzaladı.

Putin, Yeni Delhi'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu meydanda, Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Modi tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından Haydarabad Sarayı'nda, Putin ile Modi arasındaki görüşme başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Modi, Putin'i Hindistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin'in Devlet Başkanı olarak Hindistan'a ilk ziyaretini 25 yıl önce gerçekleştirdiğini hatırlatan Modi, bu ziyaret esnasında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin atıldığını söyledi.

Modi, Putin ile her görüşmesinde, Ukrayna kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Barışın en kısa zamanda sağlanmasını tutarlı şekilde savunuyoruz ve buna yönelik girişimleri destekliyoruz. Bu konuda birlikte çalışmalıyız. Dünyanın bu yolu izleyeceğinden eminim. Hindistan tarafsız bir ülke değil ve tarafsız bir yaklaşıma sahip değil. Belirli yaklaşımımız var ve bu yaklaşım barıştan yana. Barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Bu yolu izleyen tüm ülkelerle birlikte yürüyeceğiz."

Başbakan Modi, Putin ile görüşmesinin ikili ilişkilere ivme kazandıracağını kaydetti.

"HİNDİSTAN İLE İLİŞKİLERE DEĞER VERİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin girişimlerinden dolayı Modi'ye teşekkür ederek, "Ukrayna'daki durum ve krizin çözümüne ilişkin ABD dahil diğer ortaklarla atılan adımlar hakkında bilgi verme fırsatım oldu." dedi.

Hindistan ile ilişkilere değer verdiklerini dile getiren Putin, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ilişkilerimizi geliştirmek için çok çalıştık. Ülkelerimiz geliştikçe, devletlerimizin ekonomileri geliştikçe işbirliği imkanlarımız da genişliyor. Hava, uzay, yüksek teknoloji, yapay zeka gibi yeni alanlarda işbirliğimizi geliştiriyoruz. Askeri teknik alanda güvenilir ilişkilerimiz var. Tüm bu yönlerde ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu, ilişkilerimizin düzeyini ve niteliğini gösteriyor."

İKİ ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Moskova ve Yeni Delhi, ortak açıklamada Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılıklarını yineledi. Taraflara "itidal, sivillerin korunması, uluslararası hukuka uyum ve durumu daha da tırmandırarak bölgesel istikrarı tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınma" çağrısında bulunuldu.

İNSANİ DURUM VURGUSU

İki taraf, Gazze'deki insani durumdan duyulan endişeyi güçlü bir şekilde dile getirerek, ilgili tüm tarafların "çatışmanın durdurulması, insani yardım ve sürdürülebilir bir barış için aralarında varılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmasının önemini" vurguladı. Açıklama, İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattığı bir dönemde geldi.

Zirvede, Rusya ve Hindistan ikili bağları "özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklık" seviyesine çıkardıklarını teyit etti. İkili ticaret hacmini 2030 yılına kadar 100 milyar dolara çıkarma hedefi belirlendi. Mevcut ikili ticaret hacmi yaklaşık 68.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İki ülke, ticareti kesintisiz sürdürmek amacıyla ulusal para birimlerinin kullanıldığı ikili ödeme sistemlerini ortaklaşa geliştirmeye devam etme konusunda anlaştı. Ayrıca ulusal ödeme sistemleri, finansal mesajlaşma sistemleri ve merkez bankası dijital para birimi platformlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak için istişarelere devam etme kararı aldı.

Zirve kapsamında, ticaret ve iş birliği, göç ve hareketlilik, denizcilik iş birliği (liman ve gemicilik geliştirme), sağlık ve gıda güvenliği, gübreler, akademik değişimler, medya iş birliği ve halklar arası ilişkilerin geliştirilmesi konularını içeren mutabakat zaptları (MoU) dahil olmak üzere çok sayıda belge teatisinde bulunuldu.

ABD BASKISI VE İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLARI KONUSU

Rusya Devlet Başkanı Putin'in zirve için Hindistan'a gelmesi, Yeni Delhi'nin Rus petrolü alımlarını durdurması yönünde ABD'den gelen artan baskıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda gerçekleşti. Washington, devam eden savaş sırasında Rus petrolü satın alması nedeniyle Hindistan ithalatına kısmen yüzde 50 gümrük vergisi uygulamıştı.

Ortak bildiride ayrıca İran nükleer meselesine de değinildi. Moskova ve Yeni Delhi, konunun diyalog yoluyla çözümünün önemini vurguladı.

