İlaçsız ve susuz tarımla yetişiyor! Kilosu ise 150 TL, talep çok

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda, zirai ilaç kullanılmadan ve susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen kuru fasulye, Türkiye genelinde yoğun ilgi görüyor. Kilosu 150 TL’ye alıcı bulan ürüne talep yağıyor.

Bardakçı, Mahmutlar, Söğütçük ve Çanakçı başta olmak üzere 18 mahallede tamamen susuz tarımla ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen fasulye, tarladan toplandıktan sonra harmana getirilerek bir süre güneşe seriliyor.

Burada kurutulan fasulye başakları, geleneksel yöntemlerle çomak veya traktörle ezilerek, patoz makinesiyle de işleniyor. Ardından yere serilen fasulyeler, rüzgarda yellenerek ve el eleğiyle elenerek toz ve küspesinden arındırılıyor.

İlaçsız ve susuz tarımla yetişiyor! Kilosu ise 150 TL, talep çok - 1. Resim

İlçede 1300 rakımda yetişen Demirci fasulyesi, kısa sürede pişmesi ve lezzeti nedeniyle Türkiye'nin pek çok ilinde tercih ediliyor.

Bardakçı Mahallesi'nde yıllık yaklaşık 25 ton üretim yapılırken, mahallede toplam 2 bin 500 dönüm arazi fasulye ekimi için kullanılıyor.

HEM LEZZETLİ HEM DE KOLAY PİŞİYOR

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede üretilen kuru fasulyeye talebin her geçen yıl arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde 18 kırsal mahallede kuru fasulye üretimi yapılıyor. 800 dekar alanda üretim yapılmakta olup yıllık 80 ton kapasitemiz mevcut. Ayrıca 460 dekar alanda 345 ton taze fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Demirci fasulyesi, hem lezzeti hem de kolay pişmesiyle Türkiye genelinde yoğun talep görüyor."

İlaçsız ve susuz tarımla yetişiyor! Kilosu ise 150 TL, talep çok - 2. Resim

KİLOSU 150 LİRA

Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın ise Demirci fasulyesinin çok tercih edildiğini ve ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Mahallede üretimin de arttığını anlatan Sarışın, "Hasat eylül ayında başlıyor, kuruduktan sonra çomak, traktör veya patozla işleniyor. Kuru fasulyemiz 120 ila 150 lira, taze fasulye 80 ila 100 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

İlaçsız ve susuz tarımla yetişiyor! Kilosu ise 150 TL, talep çok - 3. Resim

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN TALEP VAR

Üretici Hatice Aguş ise, "Fasulye üretimi zahmetli bir süreç. Ürünlerimizi doğrudan müşterilere satıyoruz, ayrıca Balıkesir, İzmir ve Ankara'ya gönderiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 25 milyar TL'yi aştı
