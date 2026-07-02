A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yükselen isimlerinden Tarık Biberovic, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gösterdiği performansla yeniden gündeme geldi. Başarılı basketbolcunun aslen nereli, hangi ülkeden olduğu Türk vatandaşlığını ne zaman aldığı ve kulüp kariyeri basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe Beko formasıyla hem Türkiye'de hem de EuroLeague'de başarılı bir performans sergileyen Tarık Biberovic, son yıllarda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da önemli parçalarından biri haline geldi. Bosna Hersek doğumlu olan genç oyuncu, milli takım tercihi ve kariyer yolculuğuyla sıkça araştırılan isimler arasında yer alıyor.

TARIK BİBEROVİC ASLEN NERELİ?

Tarık Biberovic, 28 Ocak 2001'de Bosna Hersek'in Zenica kentinde dünyaya geldi. Boşnak kökenli olan başarılı basketbolcu, altyapı kariyerine ülkesindeki OKK Spars takımında başladı. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Biberovic, kariyerini Türkiye'de sürdürmeye başladı. Bosna Hersek altyapı milli takımlarında forma giyen Biberovic, milli takım tercihini değiştirerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme statüsünde görev almaya başladı. Son dönemde FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kadrosunda da yer aldı.

Tarık Biberovic aslen nereli, hangi ülkeden, Türk mü?

TARIK BİBEROVİC KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Tarık Biberovic, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko forması giyiyor. Kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan milli basketbolcu, 2018-2019 sezonunda sarı-lacivertli kulübe transfer olduktan sonra A takımda düzenli forma şansı buldu.

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