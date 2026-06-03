ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacağını vurgulayarak, Başkan Donald Trump'ın da Türkiye'ye gelerek zirveye katılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre bu zirve, ittifak tarihinin "en önemli toplantısı" olacak.

Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" belirtti.

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