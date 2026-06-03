ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürerek "Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim" dedi.

ABD ve İran arasındaki nükleer kriz sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Katıldığı bir podcast yayınıda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, İran Dini Lideri Hamaney'in ABD ile yürütülen müzakerelere doğrudan katıldığını açıkladı.

"HAMANEY İLE BİR NOKTADA GÖRÜŞEBİLİRİZ"

İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini öne süren Trump, "Görüşmelere İran lideri Mücteba Hamaney de katıldı. Müzakerelere onay verdi. Hamaney'le bir noktada muhtemelen görüşeceğiz." dedi.

Açıklamalarının devamında ABD enflasyonunun çok yüksek olmadığını belirten Trump, "İran Savaşı bitince enerji fiyatları da düşecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte düşecek." ifadelerinde bulundu.

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