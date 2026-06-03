ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin tartışmalar sürerken, ABD’nin Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Mehmet Öz’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Öz, Trump’ın sağlık verilerinin oldukça iyi olduğunu belirterek “Bu sonuçlara baktığınızda tablo son derece olumlu görünüyor.” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın şişmiş ayak bilekleri ve ellerindeki morluklar sağlık durumuna ilişkin tartışmaları her geçen gün alevlendirirken Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Mehmet Öz, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“TABLO SON DERECE OLUMLU”

Basın toplantısında Trump’ın sağlık kontrollerine değinen Öz, yapılan kontrollerin rutin muayeneler olduğunu belirterek, “Bu sonuçlara baktığınızda tablo son derece olumlu görünüyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Özden Trumpın sağlık durumuna ilişkin tartışmalara çarpıcı cevap: Raporu gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın doktoru Sean Barbabella tarafından hazırlanan raporda, başkanın kalp, akciğer ve nörolojik fonksiyonlarının güçlü olduğu belirtilerek, Trump'ın "Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun" olduğu vurgulanmıştı.

Öte yandan Trump'ın sağ elinde zaman zaman görülen morluklara da açıklık getirilmiş, bu morlukların sık sık el sıkışması ve kalp-damar hastalıklarına karşı kullandığı aspirin tedavisinin doğal bir sonucu olduğu ifade edilmişti.

Dr. Özden Trumpın sağlık durumuna ilişkin tartışmalara çarpıcı cevap: Raporu gösterdi

YAYIMLANAN RAPOR TARTIŞMALARI SONA ERDİRMEDİ

Söz konusu rapor, Trump’ın sağlık durumuna ilişkin tartışmaları sona erdirmezken, bazı uzmanlar, Başkan’ın son bir yılda birden fazla kez sağlık kontrolünden geçmesi, kalp görüntüleme testlerinin yapılması ve ellerindeki morlukların nedeni konusunda daha fazla açıklama yapılması gerektiğini savundu.

Dr. Özden Trumpın sağlık durumuna ilişkin tartışmalara çarpıcı cevap: Raporu gösterdi

Trump’ın sık sağlık kontrolünden geçmesine ilişkin sorulara da cevap veren Öz, Başkan’ın sağlık durumunu yakından takip etmeyi tercih ettiğini ve sonuçlardan memnun kaldığı için düzenli kontroller yaptırdığını söyledi.

14 Haziran’da 80 yaşına girecek olan Trump’ın enerji seviyesi ve zihinsel performansına da dikkat çeken Öz, Trump’ın yoğun çalışma temposunu sürdürebilmesinin güçlü bir fiziksel yapıya sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

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