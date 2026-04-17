Kaydet

Hollanda'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Kapıkule karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tırda risk analizi kapsamında yapılan detaylı aramada, aracın direksiyon bölümünün içine gizlenmiş halde 1 kilo 707 gram ağırlığında 14 ayar külçe altın ele geçirildi. Direksiyonun ortasındaki bölmede tespit edilen kaçak altınlara gümrük ekiplerince el konulurken, yaşanan olayla ilgili olarak Bulgaristan'ın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

