Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! Zirvenin sahibi Araplar değil
TÜİK, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay 113 bin 367 konut satılırken, bu konutların 1.353'ünü yabancılar aldı. Türkiye'den konut alan yabancı sıralamasında ise zirvenin sahibi açık ara fark attı. İşte detaylar...
- Mart ayında ilk el konut satışı %1,3 artarak 35 bin 725'e yükseldi, ikinci el konut satışı ise %3,6 azalarak 77 bin 642 oldu.
- İpotekli konut satışları Mart ayında %35,9 artarak 25 bin 978'e ulaştı.
- Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında %20 azalarak 1.353 oldu.
- Mart ayında ilk el iş yeri satışı %5,4, ikinci el iş yeri satışı ise %12,3 azaldı.
- İpotekli iş yeri satışları Mart ayında %60,1 artarak 698'e çıktı.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %31,5, ikinci el konut satışlarının payı %68,5 oldu.
25 BİN 978 İPTOTEKLİ SATIŞ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,9 diğer satışların payı %77,1 olarak gerçekleşti.
İLK EL KONUT SATIŞLARI %1,8 AZALDI
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %1,8 azaldı; ikinci el konut satışları %6,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %9,6 azaldı; ikinci el konut satışları %5,5 azaldı.
YABANCILARA MARTTA 1.353 KONUT SATILDI
Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20 oranında azalarak 1.353 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında azalarak 4 bin 165 olarak gerçekleşti.
Yeni düzenleme yürürlüğe girdi! İşte Türkiye'de ÖTV'siz alınabilecek araçlar
TÜRKİYE'DEN EN FAZLA KONU ALAN YABANCILAR
Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.
İŞ YERİ SATIŞLARI
Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 oranında azalarak 3 bin 787 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 oranında azalarak 9 bin 712 oldu.
İpotekli iş yeri satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,1 oranında artarak 698 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 oranında azalarak 12 bin 801 oldu.
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları %8,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları %14,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları %4,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları %7,1 azaldı.