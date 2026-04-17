Ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla ÖTV'siz araç alımında kapsam genişletilirken, bedelli askerlik ücreti de zamlandı. Peki ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangisi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi ay başında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Söz konusu düzenleme ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bedelli askerlik ücreti, engelliye ÖTV'siz araç, depremzedelere indirim gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR? Kanunla birlikte bedelli askerlik ücretine zam geldi. Bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.



DEPREMZEDELERE PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler kapsamında üretilen konut ve iş yerleri için borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Buna göre en fazla bir konut için yüzde 74, en fazla bir iş yeri için yüzde 48 indirim yapılacak.

BAHİS REKLAMI GİDERLERİNE VERGİ İNDİRİMİ YOK Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri gider olarak yazılamayacak. Böylece söz konusu harcamalar vergi matrahının tespitinde indirim konusu olmaktan çıkarıldı.

BES KATKISINA PRİM MUAFİYETİ Kanunla birlikte işverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı da sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.



YEMEK YARDIMI Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işyerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu tutar, yeniden değerleme oranına göre her yıl artırılacak.

ÖTV'SİZ ARAÇDA KAPSAM GENİŞLEDİ Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışında da değişikliğe gidildi. Ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının önü açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.



HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK? ÖTV ve MTV'den muaf olarak satın alınabilecek araçlar için belli şartlar bulunuyor. Buna göre, otomobillerin motor silimdir hacmine bakılmaksızın, araçların ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında olması gerekiyor.



ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR ÖTV'siz alınacak araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı aranıyor. Bu nedenle ÖTV'siz alınabilecek araçlar şöyle: Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon.

