“Bütün gerçekleri anlatacağım” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapacağı mitingin ardından 3,5 yıl sonra genel merkeze ilk adımını atacak. Manisa Milletvekili Özel ise İl Başkanlığı önünde konuşacak.

BERAT TEMİZ - Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik yarışı bugün Ankara’da gerçekleştirilecek mitinglere de yansıyacak. Ankara’da olacak iki isim, farklı adreslerde miting yaparak partililerle bayramlaşacak.

Geçersiz sayılan 2023’teki kurultaydan sonra ilk defa CHP Genel Merkezine gelecek olan Kılıçdaroğlu, saat 14.00’te hem parti çalışanlarıyla bayramlaşacak hem de genel merkez önünde toplanacak kalabalığa seslenecek.

Ankara’da miting düellosu! Kılıçdaroğlu 3,5 yıl sonra genel merkezde

Özel de aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlara otobüs üstünden konuşma yapacak. İki ismin de toplayacağı kalabalığın liderlik yarışında psikolojik üstünlük açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

“TEMİZ SİYASET” AFİŞLERİ

Kurban Bayramı’nın ilk günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım” diyerek daha önce anlatmadığı bazı bilgileri ilk defa açıklayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkez önündeki mitingi için “Yalnız değilsin seninleyiz kahraman Kemal” ve “Temiz siyaset, güçlü cumhuriyet” sloganlarının yer aldığı afişler de hazırlandı. Söz konusu afişlerin basımı için ücretin, partililer tarafından ödendiği belirtildi.

CHP Genel Merkez binasının dışına Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı” yazılı posteri asıldı.

