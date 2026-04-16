Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftara açık idman öncesi konuştu. Liverpool maçında kolu kırılan ve operasyon geçirdiği için son 3 maçta takımını yalnız bırakan Victor Osimhen'in son durumu hakkında bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk yarılı hakkında ise "Oyuncular sezona başlarken bu taraftara söz verdiler. Onu da yerine getirecekler" dedi.

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk

"TÜP İPLER BİZİM ELİMİZDE"

"Fikstür olarak biraz rahatladık . Sezon başından beri yoğun fikstürdeydik. Bu hafta içi maç olmadığı için rahatız. En önemlisi Galatasaray taraftarının bize verdiği destek. Her zaman destek veriyorlar. Onlara layık olmak için çaba sarf ediyoruz. 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig hem Türkiye Kupası'nda önemli yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçtiğimiz senelere göre Türk takımı adına en yüksek performanslardan biri. Daha yukarılara gitmek isterdik. Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli ara sonrası 3 zor fikstürümüz vardır. Bu kadar maç oynamak oyuncularımızı psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratabiliyor. Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlığı... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası zorlandığımız maçlar olabiliyor. Bugün buraya geldiğimizde ligde 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde."

"HER ŞEYİN SORUMLUSU BENİM"

"Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım. Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu. Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde 100 inanıyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan Pazar akşamı RAMS Park'ta oynanacak.

"YİNE BAŞARACAĞIZ, HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK"

"Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar, derbide yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte çok büyük yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin hayranlıkla baktığı stadyum ve taraftarımız var. Taraftarla birlikte olduğunda oyuna çok net etki eden bir Galatasaray var. Lige odaklanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz maddi ve manevi takıma önemli destek veriyor. Yine başaracağız. Hiç şüphemiz yok. Galatasaraylılar'ın da şüphesi olmasın. Şampiyonluğu kutlayacağız. Moralimizi bozmuyoruz. Hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu, şampiyonluğumuzu düşünüp inşallah en kısa zamanda buna ulaşacağız."

"DOYMUŞLUK YOK, YORGUNLUK VAR"

"Ligde lideriz, kupada çeyrek finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördük. Doymuşluk yok, yorgunluk var. Bu döneme geldiğimizde her oyuncu yüzde 100 olamaz, ufak sakatlıklar olur. Yunus'la ilgili çok fazla yaşıyoruz. Birçok oyuncu ağrılarıyla oynuyor. Lang'ın parmağı koptu, dikildi ve oynamaya çalışıyor. Dünyada birçok takım zorlanıyor. İngiltere, Fransa, İspanya şampiyonları da Şampiyonlar Ligi'yle götürürken zorlanıyor. Çok yoğun bir fikstür var. Bu fikstürde inişler çıkışlar oluyor. Biz bunu atlattık. Artık haftada tek maç var. Oyuncuların performansından memnunum."

"REAL MADRID İÇİN MBAPPE NEYSE GALATASARAY İÇİN OSIMHEN DE O"

"Şanssızlıklar var. Osimhen sezon başından bu yana 3'üncü defa sakatlandı. Osimhen'in olmadığı 3'üncü bölüm. Bazı oyuncular, bazı takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe, Bayern Münih için Kane neyse, Galatasaray için de Osimhen o. Buraları oynamak istiyorsanız çok güçlü profillerle oynamalısınız. Sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir. Biz açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyonluğu istiyoruz. Oyuncular, benden de çok istiyor şampiyonluğu."

Victor Osimhen

"EN ÖNDE OLAN GALATASARAY"

"Sosyal medyadaki eleştirileri anlamak lazım. İşimiz sosyal medyadaki eleştirileri dinlemek değil. Oraları göreceğiz, kabul edeceğiz. Eleştiriler olacak, saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe bunlar olacak. Bu sene övgü de çok fazla aldık. Övgü alıyorsanız eleştiriyi de almak zorundasınız. Takım bir beraberlik aldığında çok farklı haberler çıkıyor. Yok o onu yaptı, bu bunu yaptı. Her zaman işleyen düzen, kötü gittiğinde farklı yorumlanıyor. Şunu kabul etmeliyiz; ligde lideriz, en yakın rakibimizle evimizde oynayacağız. Pozitif anlamda düşünecek bir takım varsa bu en başta Galatasaray'dır. En şanslı, en önde olan Galatasaray'dır. Bunun dışında bir şey önemsemiyoruz. Galatasaray taraftarına bir sorumluluğumuz var. Bunu yine yerine getireceğiz. Oyuncularımızla buna inandık."

"OSIMHEN ANTRENMANI RAHAT RAHAT BİTİRDİ"

"Osimhen, dün büyük bir bölümde takımla antrenman yaptı. Fiziksel olarak iyi, antrenmanı rahat rahat bitirdi. Her oyuncu katılımı, takıma olumlu yansıyor. Osimhen, lokomotiflerden biri. Tüm oyuncuları önemsiyorum, antrenman performansları iyi. Osimhen'in antrenmana katılması takımı pozitif olarak etkiledi. Hafta sonu için bugün ve cuma günü bakacağız. Ankara'ya götürüp götürmeyeceğimizi değerlendireceğiz."

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİLER"

"Biz her sene bunu yapıyoruz; Florya'da da taraftara açık antrenman yaptık. İşleyen bir düzenimiz var. Oyuncularımızın rahat olduğu, en çok verim aldığı sistem neyse onu yapıyoruz. 4 senedir oyuncular nasıl rahatsa öyle yaptık. 4 senedir hiçbir derbide, hiçbir Fenerbahçe maçında kamp yapmadık. Bugün toplantıda oyuncularıma özel söyledim; konsantrasyon ve disiplin adına 4 hafta önemli. Bu 4 haftayı kazanacağız. Konfor alanında fedakarlık edeceğiz. 2 kupayı kazanacağız. Oyuncular sezona başlarken bu taraftara şampiyonluk sözü verdiler. Onu da yerine getirecekler."

