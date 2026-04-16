G.Saray’da Osimhen’den kalan beş final öncesi büyük fedakârlık… Kolu kırılan ve koruma ile kadroya alınması beklenen Nijeryalı forvet Okan Buruk ile görüşüp “Bu zorlu dönemde takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Göreve hazırım” dedi. Victor Osimhen’in G.Birliği’ne karşı 30 dakika gibi süre alması söz konusu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ve Galatasaray taraftarını sevindirecek haber Victor Osimhen’den geldi. Hem de büyük bir fedakârlıkla… G.Birliği maçı öncesi Nijeryalı forvetin durumu merakla bekleniyordu. Yokluğu fazlasıyla aranan golcü oyuncu final maçları havasına girildiği şu dönemde teknik direktör Okan Buruk ile görüşüp sahada olmak istediğini söyledi. Osimhen’in hocasına “Böyle zorlu bir dönemde arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum ve sahada göreve hazırım” dediği öğrenildi. Bu sözler karşısında duygulanan Buruk’un ise sağlık ekibiyle durum değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

‘AMAN DİKKAT ET’

Liverpool maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren yıldız golcü, Ankara’da sahalara geri dönecek. Sağlık kurulu, Okan Buruk ve Osimhen’in katıldığı üçlü zirveden sahada olması yönünde karar çıktı. Ancak 90 dakika olmasa bile en az 30 dakika gibi bir süre. Yüksek eforlu idmanlara katılamayan Nijeryalı oyuncu, ekstra çalışmalarla bu açığı kapatmaya çalışacak. Kolunda özel koruma ile sahada olacak Victor Osimhen’den Gençlerbirliği karşılaşmasında risk oluşturacak omuz omuza fazla ikili mücadeleye girmemesi ve kendini bu yönde zorlamaması da istenecek.

ÖNCE Mİ SONRA MI?

G.Saray’ın hocası takımın oyun gücü ve galibiyet yüzdesinde önemli payı olan Victor Osimhen konusunda ikilemde. Okan Buruk, G.Birliği’ne karşı golcü ile başlayıp erken skor elde ederek kenara almayı da düşünüyor, ikinci yarıda oyunun gidişatına göre hamle oyuncusu olarak süre vermeyi de. Bu konuda henüz karar vermiş değil.

ÖZEL PROGRAM

G.Birliği mücadelesinde az süre alması düşünülen Victor Osimhen için asıl hedeflenen maç ise Fenerbahçe derbisi. Sarı kırmızılı golcüye sezon finali olarak görülen maça kadar özel program verileceği ve yoğun çalışmanın ardından 11’e alınması hesaplanıyor.

