Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğunda TFF Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, Süper Lig'de toplamda 10 puanlık kayıp yaşadı. 75 milyon euroluk yıldızın olmadığı maçlarda ortaya çıkan puan ortalaması da şaşırttı.

Galatasaray’da sakat olan Victor Osimhen çok aranıyor. Daha önce Nijeryalı yıldızın olmadığı TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olup, hüsranı yaşayan Okan Buruk’un takımı, Süper Lig'de de Gaziantepspor’la 1-1 berabere kalmış, Konyaspor’a da 2-0 yenilmişti.

Victor Osimhen'in 2025-2026 sezonu istatistiği: 29 maç, 19 gol, 7 asist

Yine Osimhen’in yokluğunda şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak dün akşam Kocaelispor’la sahasında 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Osimhen'siz 5 maçta hüsran yaşadı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA

Kocaelispor mücadelesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında kolu kırılan ve operasyon geçiren 27 yaşındaki yıldızın Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

ACI GERÇEK: PUAN ORTALAMASI 2!

Galatasaray, Osimhen’in Afrika Kupası’nda, sakat veya cezalı olduğu için forma giyemediği 10'uncu lig maçında 4'üncü kez kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve 10 puan kaybetti. Bonservisine 75 milyon euro ödenen yıldız santrforun forma giymediği müsabakalarda puan ortalamasının 2,0 ile sınırlı kalması dikkat çekti.

