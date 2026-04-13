10 puan gitti, şampiyonluk tehlikeye girdi: Neredesin Osimhen?
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğunda TFF Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, Süper Lig'de toplamda 10 puanlık kayıp yaşadı. 75 milyon euroluk yıldızın olmadığı maçlarda ortaya çıkan puan ortalaması da şaşırttı.
- Osimhen'in olmadığı TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olundu.
- Süper Lig'de Osimhen'in yokluğunda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalındı ve Konyaspor'a 2-0 yenildi.
- Trabzonspor'a 2-1 mağlup olundu ve Kocaelispor ile 1-1 berabere kalındı.
- Okan Buruk, Osimhen'in Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
- Galatasaray, Osimhen ile 2,60 puan ortalaması yakalarken; oyuncunun forma giymediği maçlarda puan ortalaması 2,0 ile sınırlı kaldı.
Galatasaray’da sakat olan Victor Osimhen çok aranıyor. Daha önce Nijeryalı yıldızın olmadığı TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olup, hüsranı yaşayan Okan Buruk’un takımı, Süper Lig'de de Gaziantepspor’la 1-1 berabere kalmış, Konyaspor’a da 2-0 yenilmişti.
Yine Osimhen’in yokluğunda şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak dün akşam Kocaelispor’la sahasında 1-1 berabere kaldı.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA
Kocaelispor mücadelesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında kolu kırılan ve operasyon geçiren 27 yaşındaki yıldızın Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
ACI GERÇEK: PUAN ORTALAMASI 2!
Galatasaray, Osimhen’in Afrika Kupası’nda, sakat veya cezalı olduğu için forma giyemediği 10'uncu lig maçında 4'üncü kez kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve 10 puan kaybetti. Bonservisine 75 milyon euro ödenen yıldız santrforun forma giymediği müsabakalarda puan ortalamasının 2,0 ile sınırlı kalması dikkat çekti.