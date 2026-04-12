Süper Lig'de puan durumu güncellendi! İşte takımların sıralaması ve kalan maçlar
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından zirvede yarış yeniden alevlendi. Sarı kırmızılıların puan kaybetmesinin ardından ligin son 5 maçı büyük önem kazanırken ilk 3 sıradaki takımların fikstürü belli oldu.
- Galatasaray, Kocaelispor beraberliği ile puanını 66 yaptı.
- Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
- Galatasaray, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
- Galatasaray'ın kalan maçları: Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D).
- Fenerbahçe'nin kalan maçları: Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D), Eyüpspor.
- Trabzonspor'un kalan maçları: Başakşehir, Konyaspor (D), Göztepe, Beşiktaş (D), Gençlerbirliği.
Trenyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye indi.
FENERBAHÇE 2, TRABZONSPOR 4 PUAN GERİDE
Kocaelispor beraberliği ile puanını 66 yapan sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.
FENERBAHÇE HAFTAYI KAZANÇLI BİTİRDİ
Maçlarını daha önce oynayan bordo-mavililer, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertliler, konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla farkı 1'e Trabzonspor ise 3'e indirdi.
Sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, liderliğini korusa da Fenerbahçe'nin farkı 2'ye indirmesine engel olamadı. Trabzonspor ile fark 4 olarak kaldı.
İŞTE İLK 3 TAKIMIN KALAN MAÇLARI
Galatasaray'ın maçları
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
Fenerbahçe'nin maçları
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
Trabzonspor'un maçları
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği