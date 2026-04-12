Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından zirvede yarış yeniden alevlendi. Sarı kırmızılıların puan kaybetmesinin ardından ligin son 5 maçı büyük önem kazanırken ilk 3 sıradaki takımların fikstürü belli oldu.

Trenyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye indi.

FENERBAHÇE 2, TRABZONSPOR 4 PUAN GERİDE

Kocaelispor beraberliği ile puanını 66 yapan sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HAFTAYI KAZANÇLI BİTİRDİ

Maçlarını daha önce oynayan bordo-mavililer, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertliler, konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla farkı 1'e Trabzonspor ise 3'e indirdi.

Sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, liderliğini korusa da Fenerbahçe'nin farkı 2'ye indirmesine engel olamadı. Trabzonspor ile fark 4 olarak kaldı.

Galatasaray - Kocaelispor

İŞTE İLK 3 TAKIMIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın maçları

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe'nin maçları

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

Trabzonspor'un maçları

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

