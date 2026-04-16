Süper Lig'de 30'uncu hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan ve 20 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
17 Nisan Cuma
20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
18 Nisan Cumartesi
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor-Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: Batuhan Kolak
19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan