Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2'şer puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlere yönelik tepkisi devam ediyor.

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, katıldığı televizyon programında, hakem hataları hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OLUMLU DÜŞÜNCELERİM VAR"

Ertuğrul Doğan, "Dört büyük takım arasında hakemlerden en fazla çeken kulüp Trabzonspor. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor. Beşiktaş Başkanı (Serdal Adalı) da çok değerli bir kardeşim. Beşiktaş’a karşı aklımda her zaman olumlu düşünceler var” ifadelerini kullandı.

"KEMERBURGAZ'DA ARAZİ TALEP ETTİK, İMZADA"

Göreve geldiğinden bu yana sürdürülebilir bir ekonom modeli üzerinde duran ve bu bağlamda Bankalar Birliği’nden de çıkan bordo-mavili kulübün başkanı, yatırımlarıyla ilgili de bilgi verip, “Kemerburgaz’da bir yer talebimiz var. Cumhurbaşkanımızda imzada, bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bünyemize katacağız. Ayrıca Avrupa’nın en büyük akademi merkezini İstanbul’da yapmayı planlıyoruz” şeklnde konuştu.

