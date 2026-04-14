35 puan fark 4'e indi: Trabzonspor'da başarının sırrı 'büyük değişim'de saklı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, aradan geçen bir yıllık süreçte büyük bir değişime imza attı. Fatih tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, yeniden zirve yarışının güçlü adaylarından biri haline geldi.
Süper Lig’de 2024-2025 sezonuna Abdullah Avcı ile başlayan, ardından Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yoluna devam eden Trabzonspor, sezon sonu yeniden yapılanma kararı aldı. Rakiplerinin aksine genç ve tecrübeli isimlerden oluşan düşük maliyetli kadro kuran Karadeniz ekibi, zirve yarışında iddialı konuma geldi.
BİR YILDA FARK 13 PUAN
Bordo-mavililer, bu sezon geride kalan 29 haftada 64 puan toplayarak, şimdiden geçtiğimiz sezon performansına 13 puan fark atmış durumda.
LİDERİN 35 PUAN GERİSİNDEYDİ, 4'E İNDİ
Trabzonspor, 2024-2025'in aynı döneminde zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. Bordo-mavililer, 29 maç sonunda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puan toplayabilmişti. Bu süreçte Galatasaray, 74 puanla liderlik koltuğunda yer alırken; iki takım arasındaki puan farkı 35’e çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 32 olmuştu.
Süper Lig'de bu sezon lider Galatasaray ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor arasında 4 puan, Fenerbahçe ile Karadeniz ekibi arasında ise sadece 2 puan bulunuyor.