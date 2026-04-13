Süper Lig'in 29'uncu haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ozan Tufan, son haftalarda performansını yükselterek, kötü günleri geride bıraktı. 31 yaşındaki futbolcu, 6 maçtır ilk 11'in değişmez ismi oldu.

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke'nin daha önce fazla forma şansı vermediği Ozan Tufan, son 6 karşılaşmada bambaşka bir görüntü çizdi.

Ligin 24'üncü haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla ilk 11'de forma giymeye başlayan orta saha oyuncusu, savunmanın sağında ve orta alanda eksiklikler nedeniyle bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Tufan, 25'inci haftadaki Kayserispor, 26'ncı haftadaki Rizespor, 27'nci haftadaki Eyüpspor, 28'inci haftadaki Galatasaray ve 29'uncu haftadaki Alanyaspor maçlarında ilk 11'de görev aldı.

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın görev yaptığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak, zirve yarışında önemli puanlar kazandı.

Ozan Tufan

ALANYASPOR MAÇINDA GOLLER TANIŞTI

Ozan Tufan, bu sezon 20 maçta 1025 dakika sahada kalırken 1 gol attı. Bordo-mavili futbolcu, Alanyaspor ile 1-1 biten karşılaşmada takımının golünü kaydeden isim oldu.

PERFORMANSINI YÜKSELTTİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den 2 sezon önce transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Ozan Tufan, formsuzluğuyla eleştirilen isimlerin başında gelmişti. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon bazı maçlarda hiç forma şansı bulamazken Kasımpaşa ile oynanan 2 müsabakada 1'er, Samsunspor karşılaşmasında 2, RAMS Başakşehir mücadelesinde 4, Konyaspor ve ilk yarıdaki Kayserispor maçında 5'er dakika görev almıştı.

