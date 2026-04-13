Alanya’da darbe alan Trabzonspor, Nijeryalı santrforunu arıyor. Bordo mavililer, “Gol Krallığı”nda zirvede olan Paul Onuachu’nun forma giymediği 4 maçta 7 puan kaybetti.

Futbol takımı oyunudur ama bazen bir kişi o kadar değerlidir ki... Tıpkı G.Saray’da Osimhen gibi. Tıpkı önceki gün görüldüğü üzere Trabzonsporlu Paul Onuachu gibi... Bordo mavililerin Gol Krallığı yarışında (22) zirvede olan ismi son anda sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Alanya deplasmanında takım onun yokluğunu aradı. Karadeniz ekibi, Onuachu’nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 defa galip gelirken 2 karşılaşmadan beraberlikle, 1 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı.

CİDDİ YARA ALDI

Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan Fırtına, Onuachu’nun görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı. Trabzonspor, Nijeryalı forvetin gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı. Fatih Tekke’nin takımı Paul Onuachu’nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 67’sini elde etti. İki kulvarda da kupa hayalleri kuran Trabzonspor, son kayıp ile ligde ikincilik konusunda da Fenerbahçe’nin gerisine düştü.

SERİ SONU!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Alanya deplasmanında sadece iki puan kaybetmedi altı maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası