Yazı beklerken kar geldi! Mayıs sonunda bir kentimiz beyaza büründü
Kars'ta yazı bekleyen vatandaşlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sıfırın altında 5 dereceye düşen sıcaklıklar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- Kars'ta Mayıs sonunda yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu.
- Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
- Dağlar, meralar ve yerleşim alanları kış görüntülerine sahne oldu.
- Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, karla kaplanan arazilerde hayvanları için yiyecek aramak zorunda kaldı.
- Kar yağışı, Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile merkeze bağlı yüksek rakımlı köylerde görüldü.
Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Kars'ta Mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaz mevsimini bekleyen köy sakinleri, sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında beyaza bürünen manzarayla karşılaştı.
HAVA SICAKLIĞI EKSİ 5'E İNDİ
Kentte kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, dağlar, meralar ve yerleşim alanları yeniden kış görüntülerine sahne oldu.
BESİCİLER ZOR ANLAR YAŞADI
Kar yağışı nedeniyle bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri de zor anlar yaşadı. Bahar otlaklarında otlaması beklenen koyun sürüleri, karla kaplanan arazilerde yiyecek aramak zorunda kaldı. Karlı zeminde ilerleyen sürüler, Mayıs ayının sonunda alışılmadık görüntüler oluşturdu.
VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Kars'ta mayıs sonunda yağan kar, hem vatandaşları hem de hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticileri hazırlıksız yakalarken, kentte Haziran’a 1 gün kara kış yine devam ediyor. Kentte Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile merkeze bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili olduğu öğrenildi.