Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Süper Lig 29'uncu hafta mücadelesinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Son maçında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 63 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Corendon Alanyaspor ise geride kalan 28 maçta topladığı 32 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Janvier, Ruan, Enes Keskin, Güven Yalçın, Hwang, Efecan Karaca

Trabzonspor: Onana, Savic, Chibuke, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Agusto

6'DA 6 İLE ZİRVE YARIŞINDA

Ligde arta arda 6 maçını kazanan bordo-mavililer, Alanya engelini de kayıpsız geçip, şampiyonluk yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ve Arseniy Batagov'un yanı sıra Nijeryalı yıldız Paul Onuachu da Alanya kafilesinde yer almadı. Sarı kart cezasını tamamlayan genç yetenek Christ Inao Oulai ise kadroya dahil edildi.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartları bulunan Andre Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina, kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile iç sahada oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

