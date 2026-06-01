Yozgat halkının çok sık tükettiği, mart ayının sonlarında çıkan, toplaması zor madımak hem kurutuluyor hem de konserve olarak kullanılıyor. Bir günde akşama kadar 3 kilo toplanabilen madımak, bölge halkının ana yemekleri arasında yer alıyor.

Yozgat'ta kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen madımak otu, mevsimin yağışlı geçmesiyle birlikte tazelendi. İç Anadolu Bölgesi'nde sıkça tüketilen madımak için zahmetli toplanma sürecine rağmen toplama mesaisi devam ediyor.

Anadolu mutfağının önemli lezzetlerinden biri olarak bilinen madımak otunu toplamak isteyenler sabahın erken saatlerinde kırsala geliyor. Kimi günlük tüketim için madımak toplarken, kimi de kış aylarında tüketmek üzere konserve hazırlıyor.

Bir günde 3 kilo toplanıyor! Kırsalda kendiliğinden yetişiyor, Yozgat’ın vazgeçilmezinde mesai başladı

TOPLAYIP PİŞİRİYORLAR

Ankara'dan geldiğini belirten Yalçın Kaygusuz, şunları söyledi:

Buraya madımak toplamaya hem de mezar ziyaretine geldik. Şu anda yarım saat falan oldu. Bir saat daha toplarsak herhalde üç eviz, birer pişirim yaparız, ailece oturur yeriz böyle. Özlemimizi gideririz. Bazıları konservesini yapar, kurutur kışın yemek için ama biz o kadar toplayamıyoruz. Bir de buradan yufka ekmek alacağız tabii. Yufka ekmeksiz yenmez bu.

“KONSERVE DE YAPARIZ”

Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde madımak toplayan Tülay Durak ise “Mart ayının sonlarında çıkar. Tüm köy halkı gelir buradan toplar. Kimisi yazıya gider, kimisi buradan toplar. Bunu temizleriz, ayıklarız, yuvarlak tahtanın üzerinde satırla ince ince kıyarız. Sarımsağını, tereyağını, pastırmasını ekleriz, pişirir yeriz. Salça konmaz buna. Ispanak gibi bir şey ama çok lezzetlidir. Yufka ekmeğiyle çok güzel olur. Kış için konserve de yaparız. Yozgat halkı bunu çok sever" dedi.

“AKŞAMA KADAR ÜÇ KİLO TOPLANIR”

Madımağın toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Durak, "Bir gün akşama kadar iki üç kilo ancak toplanır. Hem toplaması hem temizlemesi çok uğraştırıcı. Akşam da kıyıp yıkıyorsun. Zahmeti çok ama lezzeti de çok güzel. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

