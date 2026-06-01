Öğretmen adaylarının gündemindeki en önemli başlıklardan olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili yeni bir tartışma ortaya çıktı. Ankara'da temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerde kamu çalışanlarına idari izin verilmesi ve çeşitli etkinliklerin sınırlandırılması ''AGS ertelenecek mi, tarih değişti mi? sorusunu gündeme taşıdı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Zirve öncesi ve sonrasında başkentte güvenlik, ulaşım ve kamu hizmetleriyle ilgili kapsamlı tedbirlerin uygulanması planlanıyor. Alınan kararlar doğrultusunda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu personelinin önemli bir bölümünün 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacağı bildirildi. Peki, aynı 12 Temmuz'da yapılması planlanan AGS ertelenecek mi, tarih değişti mi?

AGS ERTELENECEK Mİ?

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerde kamu çalışanlarına idari izin verilmesi ve çeşitli etkinliklere kısıtlama getirilmesi, AGS'nin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

AGS sınavının yapılacağı 12 Temmuz 2026 tarihinin, zirve kapsamında alınan tedbirlerin uygulandığı döneme denk gelmesi nedeniyle adaylar tarihte değişiklik ihtimalini araştırıyor. Fakat henüz AGS'nin ertelendiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde de herhangi bir güncelleme olması halinde haberimizde yer verilecek.

AGS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav başvuruları 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınırken, geç başvuru işlemleri ise 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçların ise 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Şu an için AGS tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmış değil. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da uygulanacak güvenlik ve ulaşım tedbirlerinin sınav organizasyonunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

NATO ZİRVESİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 NATO Liderler Zirvesi'nin 2 gün sürecek şekilde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesi planlanıyor. Zirve öncesinde ve sonrasında başkentte geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınacak.

Bu kapsamda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu personelinin önemli bir bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım ve benzeri kritik alanlarda görev yapan personeller için ise farklı uygulamalar söz konusu olabilecek.

Zirve süresince Ankara'da sınavlar, sempozyumlar, paneller, mezuniyet törenleri, konserler ve çeşitli organizasyonlarla ilgili kısıtlamalar uygulanacağı yönündeki bilgiler kamuoyunda dikkat çekerken, AGS'nin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle adaylar resmi kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

