Trabzonspor'da varlığı mutluluk yokluğu ise büyük endişe olan Nijeryalı golcü Paul Onuachu’nun durumu belirsizliğini koruyor.

Varlığı mutluluk yokluğu ise büyük endişe olan Paul Onuachu’nun durumu belirsiz. Alanya maçı öncesi idmanda sakatlanan sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ile sertlik hisseden Trabzonspor’un golcüsü Başakşehir maçına da zor görünüyor. Çünkü muhtemel bir risk alınması durumunda sezonu kapatma ihtimali de bulunuyor. Fırtına onun yokluğunda skor üretmekte zorlansa da teknik direktör Fatih Tekke “Önce futbolcu sağlığı” diyor.

İSTEKLİ OLSA DA…

Paul Onuachu ise farklı bir aidiyet duygusu hissettiği Trabzonspor’u bu zorlu dönemde yalnız bırakmak istemiyor. Sahada olmayı tercih eden golcü oyuncunun tedavisi devam ederken son durumuna bakılacak ve ona göre bir karar verilecek. Ancak şu anki tabloya göre takımla çalışması da zor olduğu için bu hafta Başakşehir mücadelesinde riske edilmeyip Konyaspor karşılaşmasında sahada olması öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası