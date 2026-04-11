Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bütün kritik maçlarda, bütün kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi, bunların birer hata değil kasıt olduğunu düşündürüyor" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Adalı, "Bu hatalar, siz o hataları affettiğiniz için, görevdeki MHK Başkanına (ferhat Gündoğdu) hâlâ katlandığınız için oldu" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nde 2026 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Serdal Adalı, futbol ve basketbol takımlarının son durumu, gündemdeki konular, projeler ve mali durumla ilgili üyelere bilgi verirken; hakem hatalarına tepki gösterdi.

"BÜTÜN KRİTİK MAÇLARDA ALEYHİMİZE KARAR VERİLİYOR"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Ne zaman takım iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek, birileri devreye giriyor ve Beşiktaş’ı denklemin dışında bırakıyor. Bütün kritik maçlarda, bütün kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi, bunların birer hata değil kasıt olduğunu düşündürüyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR, gol çizgisi gibi teknolojilerle hata payı dünyanın her yerinde azaltılırken, bu kurallar her yerde hakkıyla uygulanıp hakem tartışmalarına çözüm olurken, Nasıl oldu da futbolumuzu daha büyük tartışmalara sürükleyebildiniz?" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNE GÖZ DİKEN KİM VARSA KARŞISINDAYIZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Beşiktaş Başkanı, "Buradan 'Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama VAR’daki hatayı affetmem' diyen federasyon başkanına sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz o hataları affettiğiniz için, görevdeki MHK Başkanına hâlâ katlandığınız için oldu. Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmamasının en büyük sorumlusu, yaptığınız bu tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyorum, benim oturduğum başkanlık makamında siz de oturdunuz ve önemli bir camiada başkanlık yaptınız. Benim yerimde siz olsaydınız, bu hakem hatalarından bu kadar canınız yansa, ne yapardınız?" ifadelerini kullandı.

"SAHANIN İÇİNE ADALET GELMEDİKÇE KALICI BAŞARI BEKLEMEK HAYALCİLİK"

Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalıştıklarını aktaran Adalı şunları kaydetti:

Düşündüğümüz transferlerin mali şartları ve finansmanı üzerinde büyük çaba sarf ediyoruz. Buraya dünyanın en önemli oyuncularını da getirsek, Türk futbolunun hali ortada. Yıllardır süregelen düzen değişmedikçe, özellikle sahanın içine adalet gelmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalcilik olur. Ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet ve liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyon, onun güdümündeki liyakatsiz kurullar ve VAR sistemi, adına eğitmen denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler, daha kötüsü belki de sahaya talimat alarak çıkanlar, yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyor ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakıyor. Son 5 senede 4 federasyon başkanı değişti. Kurullarda yokuz. Federasyonun herhangi bir yerinde temsilcimiz yok. Yayıncı kuruluşta görev alan hakemlerin hepsi Beşiktaş'la sorunlu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türk hakemlere yer verilmemesine de değinen Adalı, "FIFA Dünya sıralamasında 198'inci sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan hakem var ama ne yazık ki 86 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden Dünya Kupası'na bir hakem dahi gönderememişiz. Demek ki Portekizli eğitmenleriniz de işlerinde çok iyi değillermiş" dedi.

"YAYINCI KURULUŞ BÜYÜK BİR ALDI YÜRÜTME ÇABASI İÇERİSİNDE"

Yayıncı kuruluşa da eleştirilerde bulunan Adalı, "Yayıncı kuruluş büyük bir algı yürütme çabası içerisinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken, aleyhimize olan pozisyonlar anında ekrana veriliyor. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Geçtiğimiz senenin ocak ayından itibaren bize karşı takındıkları bu tutumun farkındayız" sözlerini sarf etti.

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAMIŞ BİR BEŞİKTAŞ HAYAL EDİYORUZ"

Futbolda henüz sportif başarıya imza atmasalar da ışığı gördüklerini aktaran Adalı şunları aktardı:

Futbol yapılanması için bize 1,5 sene zaman vermelerini istemiştik. Bu 1,5 senede futbol şubesinde doğru bir temel atacağımızı ifade etmiştik. Son zamanlarda iyi oynayan, iyi mücadele eden, Beşiktaş formasını iyi temsil eden bir takım görüyorum. Yıllar sonra güzel günlerin, başarıların ve şampiyonlukların yeniden geleceğine dair bir inanç ortaya çıktı. Her şeyden önce kadromuzu kaliteli oyuncularla güçlendirdik. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu hem hedeflerimize katkıda bulunacak hem de biz istersek büyük mali kazançlar sağlayabilecek seviyede. Biz futbol takımımızın, sportif başarıyla birlikte Beşiktaş'a mali kazanç getirmesini de çok önemsiyoruz. Ayakları üzerinde duran, ekonomik bağımsızlığını sağlamış bir Beşiktaş hayal ediyoruz. Bunun için en önemli gelir kalemlerinden biri de bonservis gelirleridir. Göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca iki transfer döneminde 72 milyon avroluk satış gerçekleştirdik. Beşiktaş’ta çok uzun zamandır göremediğimiz bir durum bu. Takımımızın yaş ortalamasını 26'ya, maaş bütçesini 34,1 milyon avroya düşürdük. Buna yakın bir parayı da şu an başka takımlarda oynayan oyuncularımıza ödüyoruz. Üzerimize geçmişin yükü olarak bırakılan bu maaşlardan da kısa süre içerisinde kurtulacağız. Sezon sonu yaz transfer döneminde yapacağımız transferler takıma direkt olarak katkı sağlayacak, önemli oyuncular olacak.

"BAŞARI İÇİN TEK ŞART BÜTÇE DEĞİL"

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa'da final oynayacağını hatırlatan Adalı, "Basketbol takımımız büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Kupası'nda finale yükseldi. Basketbol takımımız sportif başarı için tek şartın bütçe olmadığını da gözler önüne seriyor. Hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda bütçemizin çok çok üzerinde rakiplerle mücadele ediyor ve onların üzerinde yer almayı başarıyoruz. Bu başarının elbette bir sırrı, bir yöntemi var. Avrupa Kupası'nı kazanıp camiamıza basketbol tarihimizin en büyük zaferini yaşatacağımıza, önümüzdeki sezon camiamızı ve ülkemizi Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Basketboldaki vizyonu diğer branşlara taşımak için çalıştıklarını söyleyen Adalı, "Beşiktaş bunu yapabilecek akla ve güce sahip. Yalnız akıl ve güçle birlikte belli bir sabra sahip olmak, bu yeniden ayağa kalkış sürecinde Beşiktaş'a biraz zaman vermek, yapılanların arkasında durmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MENAJERLİK ÜCRETLERİNDE YASAL SINIRLARIN ÜZERİNE ÇIKILMADI"

Beşiktaş'ın kiralama ve menajerlik giderleriyle ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Adalı, "Bu iki gider kaleminde de bir artış yaşandı. Sezon başı ve ara transferde getirdiğimiz oyuncular hem bonservis hem de garanti maaş ücretleri açısından yüksek profilli oyuncular. Kadronun yenilenmesi için yaptığımız çok sayıda transfer de menajerlik ücretlerinde bir artışa neden oldu. Verilen menajerlik ücretlerinde FIFA ve TFF'nin belirlediği yasal sınırların üzerine çıkılmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou, ara transfer döneminde alındı.

GEDSON FERANDES TRANSFERİ

Kiralama bedelleri ile ilgili olarak Adalı, "Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Sezon başında, oyuncunun bizde bulunan yüzde 50'lik payını satarak daha düşük bir gelir elde etmek yerine, Benfica’da bulunan yüzde 50'lik payı da alarak oyuncunun ekonomik haklarının tamamına sahip olduk. Bunun sonucunda, oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica’ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık ve transferi Beşiktaş için daha karlı olacak şekilde tamamladık. Gedson'un bonservisinin Benfica'da bulunan yüzde 50’lik kısmını 10 milyon euro karşılığında satın aldık. Bu işlemden sonra Gedson'un bonservisini hemen verdiğimiz için Benfica’ya ödeyeceğimiz bu 10 milyon euroluk rakamı kiralama gideri hanesine yazdık. Yani bugün 641 milyon TL olarak gördüğümüz oyuncu kiralama giderlerinin 10 milyon euroluk, yaklaşık 500 milyon TL'lik kısmı Gedson transferinde yaşanan bu özel durumdan kaynaklanıyor" açıklamasını yaptı.

4 AYDA 1,9 MİLYAR TL SPONSORLUK GELİRİ

Sportif başarının güçlü bir mali yapı oluşturmaktan geçtiğini kaydeden Adalı, "Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelir getirecek projeler üretmek ve yeni sponsorluk anlaşmaları yapmak, göreve geldiğimiz günden bu yana en çok üzerinde durduğumuz konular oldu. 4 ayda 12’si yeni 16 sponsorluk ve işbirliği anlaşmasından yaklaşık 1,9 milyar TL sponsorluk gelirini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. TÜPRAŞ ile anlaşmamızı 3 yıl daha uzattık. 2028-2029 sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmayla, tam 1 milyar 180 milyon lirayı, tamamı peşin olarak aldık. Forma göğüs sponsorumuz Beko ile de 3 yıl daha birlikte olacağız. Bu anlaşmadan da 3 yıllık toplamda 500 milyon liraya yakın bir gelir elde etmiş durumdayız. Her iki sponsorluk gelirinin tamamı, Bankalar Konsorsiyumu’na olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacak" şeklinde konuştu.

Dikilitaş projesinin son aşamaya geldiğini aktaran Adalı, "Yakın zamanda bu projenin ekonomik getirilerini de görmeye başlayacağız. Dikilitaş ihalesi için 17 milyar 400 milyon liralık bir teklif aldık. Bu tutarın yarısı olan 8 milyar 730 milyon 500 bin lirayı kasamıza koyacağız. Bu gelirin 2,2 milyar liralık kısmını peşinat olarak nisan ayı içinde kasamıza girmiş olacak. Bununla da Halk Bankası'na olan borcun ana parasını kapatmak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Akaretler'deki eski kulüp binasının güçlendirme projesinde sona geldiklerini ifade eden Adalı, binanın kiralanması için çeşitli firmalarla görüşüldüğünü aktardı.

