Antalyaspor maçında 2 defa ağları sarsarak Süper Lig'de gol sayısını 6'ya çıkaran Beşiktaş'ın Güney Koreli golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, "Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcüsü Hyeon-gyu Oh, 2 defe fileleri havalandırdığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DERBİ ÜZÜNTÜSÜ

Antalyaspor karşısında iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Oh, "Derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu hafta da bizim için zor geçti. Derbi bizim için çok önemliydi. Bu zorluğu yaşadık ama bugün iyi bir maç oynadık, iyi bir performans çıkardık. Galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor maçında attığı gollerin ardından Süper Lig'de 6 gole ulaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Sergen Yalçın galibiyetin ardından konuştu: Hedefsiz kaldık

"HER MAÇ GOL ATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sezon sonunda 15 golün üzerine çıkması halinde kendisine hediye alınacağına dair çıkan söylentilere cevap veren Güney Koreli oyuncu, "Bu konu gerçek bir konu olmayabilir ama atarsak başkanla konuşabiliriz. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi" açıklamasını yaptı.

Taraftarların ilgisinden memnun olduğunu aktaran golcü futbolcu, "Evimizde oynadığımız her maçta ben bir final maçında oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Harika bir atmosferde taraftarımızın önünde oynuyorum" şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPALARINDA OYNAMAK İSTİYORUZ"

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini aktaran Hyeon-gyu Oh, "Kalan maçlar bizim için önemli. Türkiye Kupa'sı da bizim için iyi bir motivasyon. Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz. Kupada da finali istiyoruz. Umuyorum kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

Hyeon-gyu Oh'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Kendisi için düzenlenen imza törenine gösterilen ilginin hatırlatılması üzerine Oh, "O gün taraftarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gündü. O kadar insanın gelmesini ben hiç beklemiyordum. Umuyorum seneye organizasyonu yaptığımızda daha fazla taraftar gelir. Bu sefer de 10 saat kadar oturup onlarla bir imza günü yaparız" sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş imzayı resmen duyurdu: 2 yılda 468 milyon TL gelir

