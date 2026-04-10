CANLI: Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş ile Antalyaspor'un ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını turkiyegazetesi.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...
- Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
RAKİP TAKIM FARKI 1'E İNDİRDİ
21. Antalyaspor, Sander van de Streek'in golü ile farkı 1'e indirdi.
FARK 2 OLDU!
9. Beşiktaş, Jota Silva'nın golü ile farkı ikiye çıkardı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
5. Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün attığı golle rakip takım karşısında öne geçti.
İLK DÜDÜK ÇALDI
1. Dolmabahçe'deki kritik maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Olaitan, Cengiz, Jota Silva, Oh.
Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Van de Streek, Ballet.
CEZA SINIRINDAKİLER
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.
Emmanuel Agbadou ceza sınırında bulunuyor.