Beşiktaş’ın Emirhan Topçu, Antalyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki savunmacı, Süper Lig’de Samsunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen maç siyah beyazlıların 4-2'lik üstünlüğü ile sonra erdi. 3 puanı kapan kartal bir eksikle kaldı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 85. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

KRİTİK MAÇTA YOK

25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek. Emirhan, cezalı duruma düşmeden önce diğer kartlarını Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında görmüştü.

Beşiktaş'a Emirhan Topçu şoku! Samsunspor maçında forma giyemeyecek

HYEON-GYU OH LİGDE 6 GOLE ULAŞTI

Öte yandan maçın 33 ve ve 59. dakikalarda Oh iki gole adını yazdırdı. Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Süper Lig'de 6 gole ulaştı. 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında birer kez fileleri sarsmıştı.

Beşiktaş'a Emirhan Topçu şoku! Samsunspor maçında forma giyemeyecek



Ligde 2 de asisti bulunan Oh, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez takımına skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası